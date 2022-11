Pecci: "Messi e Maradona? Leo non è ai livelli di quelli dell'attico del calcio"

"Sono chiacchiere da bar, parliamo di due personaggi agli antipodi".

TuttoNapoli.net

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': "Messi e Maradona? Sono due talenti naturali enormi, Messi è uno dei pochi che può reggere il paragone con Diego, ma serve a poco... Sono chiacchiere da bar, parliamo di due personaggi agli antipodi. Il passaggio dell'Argentina non so se ora sarà a rischio, ma in un Mondiale può succedere di tutto. Messi ne è uscito male in queste gare, ma perché in questo periodo ti guarda tutto il mondo e tutti ti legano quell'etichetta addosso. Messi ha avuto una carriera da ottimo giocatore, non ci sono dubbi. L'attico del calcio è abitato da fenomeni come Maradona, Cruijff, Di Stefano e Pelé.