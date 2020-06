Pecci: "Napoli sembrava un malato inguaribile, ma Gattuso ha dato buone medicine"

L'ex calciatore Eraldo Pecci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Coppa Italia, in programma da stasera: "L'Inter rischia un finale in calando, peggio dello scorso anno. I progressi però ci sono stati a prescindere dai risultati. Credo che in una partita secca possa giocarsela. Il Napoli qualche mese fa sembrava un malato inguaribile e invece ha cominciato a prendere delle buone medicine con Gattuso".