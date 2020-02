Pecci sull'errore di Giua: "Gli arbitri vedono il VAR come una cosa che insidia il mestiere"

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Giua va a vedere e ritiene che il contatto non sia abbastanza forte è uno sbaglio più condivisibile, invece così è inspiegabile perché non è andato al monitor. Io credo che parecchi arbitri soffrano il VAR adesso. Non lo utilizzano come un aiuto, come se fosse qualcosa che possa insidiare il loro mestiere".