Pedullà: "C'è gente che aspetta che il Napoli vada fuori pista per riabilitare Ancelotti..."

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Ho ascoltato giudizi su Osimhen da gente che prima che arrivasse a Napoli non sapeva nemmeno se fosse un calciatore o un ingegnere! L'anno scorso quando c'era Ancelotti funzionava che tutto andava bene, c'è chi aspetta che il Napoli vada fuori pista per dire che Ancelotti non aveva colpa".