Pedullà: "Chi giudica ora Osimhen va registrato, poi lo mandiamo in onda più avanti"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Ovunque un centravanti pagato quelle cifre sarebbe criticato, sono discorsi che contano zero. Per giudicarlo bisognerà aspettare che entri nei meccanismi, l'ambientamento. Chi parla ora in un senso o in un altro deve registrarsi e poi lo rimandiamo in onda più avanti, ora è troppo facile, comodo, ma non ha senso".