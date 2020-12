Pedullà contro Mughini: "Mi vergogno! Alcuni dovrebbero andare in vacanza invece di dire stronz**e!"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Non mi preoccupano gli sciacalli su Maradona, ma mi preoccupano molto gli sciacalli del mio mondo, quelli mediatici, che ci hanno costruito trasmissioni. Mi vergogno, a volte mi vergogno di appartenere a questo mondo. Non sono scandalizzato dalle questioni della famiglia, ci sta purtroppo, ma lo sciacallaggio mediatico, di gente che ci ha fatto trasmissioni. Quando sento Mughini raccontare certe cose, io sto male. Quando sento Cabrini dire cose, poi puntualizzare all'Ansa, io sto male. Quando sento che si vuole andare avanti per spiegare, invece di stare zitti e andare in vancanza invece di raccontare stronz**e!".