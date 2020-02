Pedullà: "Messi è una montagna da scalare, ma il Napoli ha il dovere di provarci"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto sul suo sito cosa pensa della sfida di questa sera al San Paolo: "Quando affronti Leo Messi, è sempre un bel punto di domanda. Quando gli fai notare che è a digiuno da qualche partita, lui ti risponde con quattro gol, uno dietro l’altro, storia dell’ultimo turno di campionato. Il Napoli sa di sfidare nell’andata degli ottavi di Champions una grande squadra come il Barcellona, sostenuta da un signore che dimostra sempre più di essere un autentico fenomeno. Messi è una montagna da scalare, di sicuro una montagna ripida e con altissimo coefficiente di difficoltà. Ma il nuovo Napoli, quello che Gattuso ha rilevato dalle macerie ancelottiane, ha il dovere di provarci per non vivere eventualmente poi di rimpianti. Messi va scalato con coraggio, intelligenza e tattica. L’unica strada possibile per trasformare un pronostico segnato in qualcosa di sorprendente".