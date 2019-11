Pedullà: "Napoli troppo triste per essere vero. Ancelotti e la squadra parlano due lingue diverse..."

Il giornalista Alfredo Pedullà, ha analizzato sul portale alfredopedullà.com, il momento delicato in casa Napoli: "Scivolato a 15 punti dalla Juve, è un Napoli triste, troppo triste, per essere vero. Capiamo tutti i problemi, ma si capisce come la scintilla non sia scoccata. La sensazione è che Ancelotti e la squadra parlino due lingue diverse, un’aggravante per l’allenatore che non è riuscito a trasmettere i minimi concetti che avrebbero fatto del Napoli una squadra. Questa non è una squadra, ma un progetto che sembra andato a gambe per aria. La carriera di Ancelotti merita rispetto infinito, è ricca di gloria e di fatti inconfutabili, ma questa incompiuta va segnalata. E non nascosta sotto il tappeto soltanto perché si chiama Carlo Ancelotti".