Pedullà: "Per il Napoli campionato finito, Champions sfumata e l'Europa League non interessa a nessuno"

A Radio Marte nel corso di “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alfredo Pedullà, giornalista: “Non siamo pronti per l'Europa e usciamo contro squadre nettamente inferiori, come è accaduto nel caso di Inter e Milan. Ha ragione Gattuso, il rigore era inesistente, ma sei indifendibile se non passi col Psv. Non credo che il Milan deciderà di cambiare l'allenatore perchè Gattuso non è solo un motivatore e soprattutto non è il responsabile delle prestazioni pessime del Milan.

Il Napoli ha sprecato una grande occasione per andare avanti e aggrapparsi all'Europa League non serve perchè non interessa a nessuno. Il campionato del Napoli è finito, la Champions è sfumata, è in Europa League e quindi mi pare che le cose stiano andando non troppo bene. E' una competizione complicata da gestire l'Europa League, ma piuttosto vanno ricercati i motivi che hanno portato il Napoli al blackout”.