Pedullà sta con Gattuso: “A Napoli critiche avvelenate mai viste, dopo Rijeka pure insulti!”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', commentando la gesione di Gennaro Gattuso: "Si sentono delle cose esagerate. Cosa abbiamo sentito dopo il Rijeka, che era una squadra di serie C, ma che roba è, qui non va bene nulla e si va oltre la critica. Ma dove si sono mai viste critiche così avvelenate? Non si può ragionare solo in base ai risultati, andare sugli insulti, poi pochi giorni dopo vinci a Bologna e sono fenomeni. Tutti possono commentare così, si passa da fenomeni agli insulti, e’ insopportabile. Quando c’era Ancelotti invece non dicevano nulla, andava tutto bene ed ora aspettano il passo falso per dire che Carletto non aveva colpe".