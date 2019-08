Pedullà su Pépé: "Arsenal per pagare più commissioni ha chiesto più dilazionamento al Lille"

Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa per Nicolas Pépé: "Pepé? E' stata un'occasione sprecata. Giuntoli aveva fatto un lavoro fatto bene, il Napoli ce l'aveva lì. E' facile giudicare con i soldi degli altri, non è una polemica, ma una constatazione perché è un grande giocatore. Ha preferito l'Arsenal perché hanno pagato le commissioni, non di 5mln ma molto di più, in doppia cifra. L'Arsenal paga rate diverse, ha ottenuto un dilazionamento maggiore perché ha dovuto accontentare gli agenti. Le commissioni ormai sono più importanti".