Pedullà sul discorso di Gattuso: "Sentiva davvero le sensazioni di tre azzurri..."

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, dando le ultime proprio sul mercato del Napoli: "Quando ieri ha fatto il discorso prima della premiazione, radunando la squadra, lui davvero sentiva la sensazioni di Hysaj, in scadenza e che tutti danno in partenza, oppure Callejon, anche lui in scadenza, ed il terzo passaggio è Milik scadenza 2021".