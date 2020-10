Pedullà: "Via gli ultimi dubbi, Bakayoko sarà titolare. Per il Napoli un affare..."

Salvo sorprese, Bakayoko sarà subito titolare. Lo scrive sul suo sito Alfredo Pedullà: "Tiemoué Bakayoko subito operativo, al centro del Napoli. Se fino a 24 ore fa potevano esserci dubbi su un suo utilizzo immediato già contro l’Atalanta, ora stanno per essere spazzati via. Certo, dobbiamo aspettare le ultime decisioni di Gattuso, ma l’idea resta quella di puntare da subito sul centrocampista ritenuto perfetto per la migliore quadratura tattica del 4-2-3-1. Bakayoko è costato al Napoli un paio di milioni, un autentico affare dopo aver riscontrato la volontà del Chelsea di aprire al prestito secco. Il grande rapporto tra il centrocampista e Gattuso ha fatto la differenza, sono bastati pochi giorni di allenamento per conquistare – salvo sorprese – una maglia da titolare. E contro l’Atalanta il Napoli avrà un armadio in più, contro la squadra più in forma del campionato".