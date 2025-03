Pellegatti: "L'Inter non batterà l'Atalanta e non lo dico per anti-interismo. C'è un motivo..."

Carlo Pellegatti, giornalista di fede milanista, ai microfoni di Radio Deejay ha pronosticato 1X per il match tra Atalanta e Inter e ha spiegato il motivo: "Perché non ho puntato sull'Inter? Non per l'anti-interismo. L'Atalanta mi ha impressionato con la Juventus domenica scorsa, invece l'Inter mi sembra molto attaccata al risultato però non gioca fluida, con qualità e grinta sì".

