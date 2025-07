Pellegatti: "Napoli ora da Champions. ADL sta costruendo squadra alla Berlusconi"

vedi letture

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti a Cronache di Spogliatoio ha commentato il mercato del Napoli: "Il Napoli è stata costruita per essere competitiva in campionato e per mettere De Bruyne non con le piccole, ma in Europa. Il Napoli avendo vinto due scudetti in tre anni deve puntare ora alla Champions. E' una squadra costruita alla Berlusconi e faccio i complimenti a De Laurentiis. Se prendi De Bruyne, se hai due grandi portieri come Dida e Abbiati al Milan. Magari manca qualche alternativa di livello in difesa, reparto che deve dimostrare se ha la statura europea. Dal centrocampo in su, sciolti, tranquilli...".