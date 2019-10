Pellegatti non fa drammi: "Le prestazioni ci sono, con Cagliari e Genk si vince 8 volte su 10"

Carlo Pellegatti, storico inviato Mediaset al seguito del Milan, si è soffermato sul momento del Napoli e di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita col Liverpool non è del 2001, ma di un mese fa. Ci fu una splendida prestazione. Mi sembra che sia nella partita col Cagliari che in quella con il Genk ci siano state tantissime palle gol. Il Napoli non è scarno di prestazioni, secondo me è un caso se non vinci le partite. Giocando come fatto con Cagliari e Genk vinci 8 incontri su 10".