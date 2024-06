Pellegatti pazzo di Buongiorno: "Può essere il Nesta del terzo millennio, io i soldi li spenderei"

Del capitano granata ha parlato il giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti, in un'intervista a Tv Play.

Quello di Alessandro Buongiorno è uno dei nomi caldi del mercato estivo. Con le sue prestazioni al Torino il centrale si è guadagnato la chiamata di Spalletti per gli Europei di Germania, oltre che l'interesse di diversi club (il Napoli su tutti, con Conte che stravede per lui, ma anche il Milan e altre società sia italiane che estere).

Del capitano granata ha parlato il giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti, in un'intervista a Tv Play: "Per Buongiorno credo che il Torino voglia almeno 35-40 milioni sulla carta, e secondo come impatto potrebbe essere visto come il Nesta del terzo millennio. Non come qualità, deve ancora dimostrarlo, però è un difensore giovane, italiano, bella faccia.. io i soldi su Buongiorno li spenderei subito".