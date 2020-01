Pellegrini avvisa: "Fiorentina in ripresa, ma il Napoli deve temere... il Napoli"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Pellegrini, ex calciatore e commentatore tecnico Sky Sport: “La Fiorentina contro la Spal non mi è piaciuta e se avesse perso, lo avrebbe meritato, mentre in coppa Italia abbiamo visto una Viola rigenerata dalla cura Iachini. Non parliamo di una squadra guarita, ma sta meglio ed i risultati sono sempre la migliore medicina".

NAPOLI-FIORENTINA - "La differenza nelle squadre la fa la qualità e in questo momento l’avversario più pericoloso del Napoli è il Napoli stesso perché al di là dei gol regalati che possono essere episodi casuali, la squadra deve ritrovarsi. Quello che è successo ha lasciato un solco incredibile e per questo bisognerà guardare avanti”.