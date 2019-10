Pellegrini avvisa: "Hellas ha tante certezze, il Napoli dovrà stare attento a due giocatori"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Pellegrini, ex calciatore: “Il Verona visto in questa stagione scende in campo con delle certezze, sa esattamente cosa fare e sa interpretare la patita anche dal punto di vista tattico. Domani mi aspetto un Napoli arrembante che penso voglia mettere in campo la miglior qualità possibile. Sarà necessario non perdere equilibrio perché il Verona ha poca concretezza davanti, ma resta sempre molto compatto e quindi attacca e difende in 11. Il Napoli dovrà fare attenzione a Veloso e Amrabat.