Pellissier: "Dopo Verona faticavo a pensare ad un Napoli protagonista"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio Pellissier, presidente del Chievo Verona. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Su Politano?

“A me è sempre piaciuto. Quando un giocatore difende e poi in attacco ha queste qualità importanti, nel tiro, nel cross. Crea superiorità numerica, non è colui che fa 20 gol all’anno e non è riconosciuto ma è importantissimo”

Qual’é il suo pensiero su Lukaku, che non ha segnato tanti gol quanto ci aspettavamo?

“Lukaku gioca con la squadra, tiene palla, é bravo nell’1 contro 1, fa fare tanti gol ai compagni. All’Inter lo ha fatto. Ha fatto fare tanti goal a Lautaro. Ci vuole tempo, non avendo fatto la preparazione con gli altri. É stato un acquisto molto importante

Su Cutrone?

“Cutrone i suoi gol li ha sempre fatti.Poi il bello del Como è che giocano con 2 attaccanti italiani, che sanno far bene. Un tempo tutte le squadre giocavano così, poi si è persa questa consuetudine. Quindi, mi fa piacere”

Qual’é la squadra più avvantaggiata per lo Scudetto?

“Onestamente non saprei. Dopo la prima partita del Napoli, non pensavo potesse arrivare alla posizione dov’è adesso. Inter, Napoli e Juve saranno sicuramente ai vertici. poi ci può essere un outsider. É molto difficile. Il campionato è competitivo, anche per le coppe che tolgono molte energie”