Pellissier: "Ho giocato con un giovanissimo Caprile, oggi dico che è già da Napoli"

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo e attualmente presidente dello stesso club clivense, è intervenuto al microfono di Radio Marte: “Caprile l’ho conosciuto al Chievo, era molto giovane e già aveva qualità. Era due anni che si allenava con noi con la prima squadra, aveva fatto molto bene con la Primavera, poi l’anno in cui avrebbe dovuto firmare il primo contratto ha deciso di andare all’estero, e quindi lo abbiamo perso a parametro zero. Al Leeds ha fatto un’ottima esperienza anche se ha giocato poco, poi è rientrato e ha fatto il giusto percorso. Oggi Caprile è un ottimo portiere. Giocare nel Napoli non è semplice, ci sono grandi aspettative da parte di una piazza calda, ma lui ha qualità e personalità per fare bene e lo ha dimostrato nelle esperienze con Bari ed Empoli. Insomma secondo me è pronto per una piazza come Napoli, anche se non sarà facile imporsi.

Conte ha sempre dimostrato che al primo anno fa sempre bene, sta dimostrando che ogni partita il Napoli è in crescita. In questa serie A c’è grande equilibrio e questo può favorire le ambizioni degli azzurri. Per ora sono molto felice che il Torino sia in vetta alla classifica: sono di Torino e sono cresciuto nelle giovanili granata. Il cambio di modulo? Se porta a casa i risultati vuol dire che la strada tattica che ha intrapreso Conte è quella giusta. Ho visto da vicino la gara di Verona e il Napoli non meritava la sconfitta così larga. Ma il mister ha saputo poi imprimere la svolta dando la giusta mentalità alla squadra”.