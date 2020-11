Pellissier: "Napoli non così male col Milan, hanno inciso gli episodi. Su Giuntoli..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante ed attuale dirigente del Chievo Sergio Pellissier: “Cambio di modulo per via delle assenze? Sono le problematiche degli allenatori quando ci sono parecchi infortuni, ma i giocatori si abituano ad un sistema e non possono sempre cambiare. Alle volte cambiare può essere la soluzione giusta. Gattuso ha dimostrato di saper cambiare modulo e sono convinto che starà già lavorando per trovare quello giusto".

Su Borja Mayoral: “Credo che sia un giocatore importante, reputo Dzeko un attaccante davvero forte anche se a volte ha periodi dove non gli riesce quasi niente. Poi gioca in una piazza dove si aspetta sempre tanto dai calciatori e non è facile. Non è semplice sostituire il bosniaco ma lo spagnolo può sicuramente fare la sua bella figura”.

Sul Napoli: “Credevo che l’anno scorso potesse distruggere tutto quello di buono costruito negli anni, invece Rino ha fatto bene e poi hanno un direttore sportivo come Giuntoli, tra i migliori in assoluto. Il Napoli ha capito che ricompattandosi riesce ad uscire anche dalle situazioni più difficili. Contro il Milan il Napoli non ha giocato così male, ci sono stati anche degli episodi che hanno inciso sul risultato”.

Anno particolare per il Covid? “Molti dei calciatori positivi sono asintomatici, ma questi lo stesso non possono allenarsi con il resto della squadra, quindi li perdi per 15 giorni. Poi quando rientrano non sono ancora in condizione e per ritrovarla perdono altri giorni. Se inizi a perdere 4 o 5 giocatori importanti allora la squadra non rende come potrebbe e per questo ci sono risultati altalenanti. Solo con rose importante si può sopperire a questa problematica”.