Pellissier: "Non credevo che il Napoli facesse così bene. Osimhen il bomber più completo in Italia"

Sergio Pellissier , ex attaccante del ChievoVerona e attuale presidente della Clivense, è intervenuto al TMW News, iniziando a parlare della sua nuova avventura nel mondo dei dilettanti: "Quando devi giocare sempre per vincere è complicato. Ero abituato a lottare per salvarmi, ma così è bello. Ti senti una delle squadre più importanti, è un'emozione che era da tanti anni che non provavo ed è un ambiente tutto nuovo perché non è lo stesso dei professionisti. Mi sto perfezionando e sto imparando cose nuove".

Il vantaggio del Napoli sulle inseguitrici è un'ipoteca sullo scudetto?

"Sono sorpreso, non credevo che il Napoli facesse così bene. Spalletti ci ha sempre abituato a partenze straordinarie con risultati utili consecutivi enormi come ha fatto a Roma. Ha dei record importanti, soprattutto all'inizio, poi ha dei cali e quindi più gap riesce a prendere, più ha possibilità di sbagliare dopo. Finora ha pareggiato stranamente solo con le piccole, ma con le grandi non ha mai sbagliato e questa è la dimostrazione che il Napoli è forte. Ha trovato giocatori che stanno facendo veramente bene e che forse nessuno conosceva e per questo vanno fatti i complimenti al presidente e a Giuntoli".

Da ex attaccante, chi è che le piace di più in Serie A?

"Sono anni che dico che Osimhen è tra i più completi che ci sono al momento. Quest'anno sta facendo cose straordinarie, fa la differenza ed a Napoli serve, lo ha dimostrato negli ultimi due anni. Lui è quello che sta facendo girare al meglio il Napoli, vedo lui come migliore, anche se ce ne sono altri che stanno facendo bene".