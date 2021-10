Pellissier: "Osimhen tra i bomber più completi di A. Petagna? Aiuta quando le cose sono difficili"

Sergio Pellissier, ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un ottimo attaccante, mi piaceva molto anche quando non riusciva ad inserirsi. Malgrado non sia enorme è forte fisicamente, bravo di testa, sa giocare sul filo del fuorigioco e queste doti lo rendono uno degli attaccanti più completi del campionato. Petagna? E' un giocatore che ti fa giocare perché fa salire la squadra. Quando le cose non sono facili diventa importante, ti dà una mano".