Pellissier su Osimhen: "Sperpera troppe energie, di Cavani ce n'è uno"

Sergio Pellissier, storico attaccante del Chievo, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Cosa sta succedendo all’attacco del Napoli? Purtroppo i risultati arrivano se gli attaccanti fanno gol. Il Napoli ha avuto problematiche di giocatori, qualcuno è stato a parte per un po’ di partite. Non è facile quando non sei al completo o al 100%, si sente la mancanza di chi fino a qualche tempo fa segnava tanti gol.

Dove deve migliorare Osimhen? Un attaccante deve fare sempre gol deve sprecare meno energie possibili. Di Cavani ce ne sono pochi, che continuano a correre per tutta la partita e fanno anche gol. Osimhen a me piace, ma non deve sperperare energie, deve avere più occasioni in tranquillità senza arrivare con la stanchezza per aver rincorso per tutto il tempo il pallone.

Tameze, come lo vedo al Napoli? E’ un giocatore che sta facendo bene, anche se negli ultimi anni chiunque gioca a Verona rende di più. Può fare al caso del Napoli, ma ricordiamo che stiamo parlando di una squadra importante dove ci sono aspettative molto alte. Spalletti comunque è un allenatore che gli può insegnare tanto.

Mertens alle spalle di Osimhen? Spalletti ha l’esperienza che lo aiuterà a superare questi momenti un po’ cupi. Io sono attaccante e vorrei più attaccanti possibili che mettono paura alle difese avversarie. Poi Mertens può fare gol in qualsiasi momento e ha dimostrato che può fare anche la prima punta. E’ un giocatore straordinario e in campo fa sempre comodo”.