Pellizzon sponsorizza Lozano: "Margini alla Mertens, perfetto per il 4-2-3-1"

Luca Pellizzon, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano si sposa benissimo con il 4-2-3-1. Normalmente non credo alla buona riuscita delle trattative lunghe, ma quando di mezzo c'è il Napoli vale l'esatto contrario, De Laurentiis preferisce sempre sfruttare più tempo. Lozano ha margini di crescita enormi, come Mertens, è una operazione da finalizzare al più presto, anche per sfruttare la fase di rodaggio della Juve, che all'inizio con Sarri dovrebbe perdere qualcosa".