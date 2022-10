"Pensate che il Napoli sia inferiore al Chelsea ora?", Pioli torna sulla sconfitta con gli azzurri

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Stefano Pioli, tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa.





Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Stefano Pioli, tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa.

Come si spiega la sconfitta di mercoledì?

"Abbiamo dati che ci dicono che la nostra efficienza fisica e tecnica non sia stata all'altezza. Voi pensate che il Napoli sia inferiore al Chelsea ora? Col Napoli abbiamo avuto dati fantastici, ma se con certe squadre giochi sotto al tuo livello puoi perdere. Se giochiamo al nostro livello in campionato vinci, forse anche se scendi poco poco di livello... Mercoledì abbiamo mancato in tante cose: il Liverpool l'anno scorso ci aveva messo sotto".

Cambierà qualcosa domani?

"Noi in tutte le partite cambiamo qualcosa. Col Chelsea non abbiamo preso le stesse posizioni avute col Napoli. Domani andremo con le caratteristiche di chi scenderà in campo dall'inizio".