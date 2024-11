Pépé dopo 5 anni dice tutto: "Ecco perché il Napoli saltò. Parlai con Ancelotti..."

Nicolas Pépé (29 anni) oggi gioca al Villarreal, in Spagna, ma c'è stato un momento in cui sembrava ormai destinato al Napoli. Cinque anni fa, qualcosa in più (era l'estate del 2019) l'esterno offensivo ivoriano era pronto a lasciare a peso d'oro il Lille e tutto faceva pensare a un suo trasferimento negli azzurri della Campania.

Lo stesso Pepe, intervistato da The Athletic, ha chiarito come sia andata la telenovela di mercato nel 2019: "Mi sono sentito al telefono con Ancelotti, che allora allenava il Napoli: una chiamata durata cinque minuti. Mezz'ora dopo ne ricevo un'altra, stavolta da Emery (il quale allenava l'Arsenal, ndr). Siamo stati un'ora a parlare, mi ha detto precisamente cosa cercava e cosa si aspettava da me se fossi andato all'Arsenal. Mi ha parlato di tattica, di dove mi avrebbe fatto giocare e di come sarei potuto migliorare con lui. Mi ha dato molti dettagli. E anche se non mastica bene la nostra lingua, mi ha parlato in francese per un'ora intera. Una piccola cosa, ma mi ha colpito, ho sentito il suo desiderio di lavorare con me".