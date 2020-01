Per Caressa e Zazzaroni l'Inter non vincerà col Napoli: i pronostici a Radio Deejay

Durante Deejay Football Club su Radio Deejay, è arrivato il momento pronostico in vista di Napoli-Inter. Per il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa la sfida finirà in pareggio. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, invece, punta sulla vittoria del Napoli. Entrambi, dunque, sono convinti che gli azzurri riescano a strappare almeno un punto alla capolista.