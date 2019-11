Per Moggi era fallo di Llorente, Pistocchi scherza: "E' sempre stato intenditore di arbitri, li incontrava a cena..."

Luciano Moggi ha scritto che l'arbitraggio di Napoli-Atalanta è stato regolare, che il rigore per il Napoli non c'era e dunque ovvio convalidare il 2-2 di Ilicic. Ha commentato le sue parole Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, tramite Twitter: "Secondo Luciano Moggi e i suoi-pochi-accoliti in Napoli-Atalanta il fallo era di Llorente. D’altronde, sin dagli esordi-quando alla Roma fu beccato il sabato sera a cena con l’arbitro di Roma-Ascoli, Pieri-è sempre stato un intenditore di arbitri".

