Perchè Neres è entrato ed uscito dopo mezz'ora? Stellini spiega il motivo

David Neres, attaccante del Napoli, stasera è tornato in campo contro il Parma dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio. Al 90', dopo circa mezz’ora dal suo ingresso, però, è uscito per far spazio a Lorenzo Lucca. Il motivo non è stato tattico, come ha svelato nel corso della conferenza stampa il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini.

"David sta recuperando da un infortunio che ha avuto nella partita con la Lazio. Stava rientrando, abbiamo chiesto a David se si sentisse di giocare uno spezzone di gara, lui ha detto che era pronto. Poi le trazioni che subiscono le caviglie in gara alle alte velocità gli hanno fatto sentire di nuovo dolore e quindi poi l'abbiamo cambiato, nulla di tecnico è solo un fatto fisico".