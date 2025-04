Perché questi 2T? Stellini: "Pressione pesa, ma ci serve il gioco! Difendere non è nelle corde!"

Perché così tanti cali nei secondi tempi? Questo l'interrogativo posto in conferenza stampa a Cristian Stellini, vice di Antonio Conte squalificato. Di seguito alcuni estratti: "Sicuramente non c'è una ragione sola, ma dobbiamo considerare più aspetti. Nelle ultime due gara abbiamo incontrato due squadre importanti, Milan e Bologna hanno giocato la Champions. A Bologna hanno dovuto soffrire tutte le squadre. Giocavamo contro una squadra che va rispettata, in un campo difficile. Siamo stati bravi, il punto di oggi ci permette di essere aggrappati ad un sogno e distaccarci di un ulteriore punto da chi abbiamo dietro. Detto questo dobbiamo crescere di mentalità. Dobbiamo guardare oltre, la nostra caratteristica principale che ci ha portati dove siamo è il gioco. Giocare come nella ripresa non è nelle nostre corde, cercando di continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo perché la nostra caratteristica è quella".

Ed ancora sull'aspetto mentale: "Contro Atalanta, Juve e Inter è aumentata la nostra intensità nella ripresa, abbiamo continuato a pressare. Nell'ultimo tempo, forse perché si avvicina il punto delicato del campionato e la squadra sa che un errore è difficile da recuperare, forse ci sta pesando a livello mentale. E' lo scatto in più che dobbiamo fare, per alzare l'asticella sapendo che anche nel secondo tempo dobbiamo giocare e mantenere alta l'intensità".