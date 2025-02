Perinetti: "Adeyemi non sa che si perde. Garnacho voleva venire..."

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Un Kvaratskhelia distratto non ha impedito a Conte di essere primo e di puntare allo scudetto, il Napoli resta nella sua compattezza una squadra forte. Perdere un giocatore come Kvara è dura, ma quest’anno il georgiano non è che abbia fatto tantissimo.

Poi il mercato di gennaio è veramente complicato. Il mercato di gennaio è difficile farlo a grande livello, quest’anno s’è mosso qualche giocatore interessante, ma migliorare una squadra prima in classifica è diverso. Manna ha fatto un lavoro acuto, ma se poi Adeyemi non vuole venire al Napoli non c’è molto da fare. Adeyemi non sa che si perde. Garnacho ha uno spirito argentino ed avrebbe apprezzato Napoli, ma non c’è stata la possibilità. Voleva venire Garnacho, ma non s’è concretizzato. Okafor? E’ un giocatore che nella fase finale del campionato può dare una mano quando devi sostituire un attaccante”.