Perinetti: "Bisogna rendere merito a Gattuso per una cosa"

Nel corso di 'Radio Goal', Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre detto che bisogna rendere merito a Gattuso per una cosa. Si parla poco della sua crescita da allenatore. L’ho avuto a battesimo giovanissimo da allenatore. Ha una gran voglia di migliorare e lo fa con grande passione. Non possiamo sempre parlare del Gattuso caratteriale, ma dobbiamo farlo anche di quello tecnico, che ora sta mostrando le sue qualità. Gli alti e bassi sono stati dovuti anche alla mancanza dei giocatori, credo che ora potrà portare il Napoli tra le prime quattro. Per me è un ottimo gestore ma anche un grande allenatore, bisogna dargli il tempo per fargli continuare il suo percorso".