Perinetti: "Casadei ha grandi potenzialità, sono convinto di una cosa"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte se dà il placet per un giocatore vuol dire che lo convince, leggo che Fazzini si sta allontanando e va verso la Lazio perché vuole garanzie di un suo impiego. Conte però non è uno di quelli non concede certezze su un suo impiego.

Casadei ha grandi potenzialità e con Conte lo può avere uno sviluppo della carriera, è un giocatore di prospettiva. Danilo è un profilo perfetto per Conte, ha personalità e può avere impatto immediato. Può anche giocare terzino sinistro in alcune occasioni. Il Napoli di Conte sta prendendo forma. In certe partite appare di più il suo lavoro, a Firenze si è vista la caratura della squadra, fa tutto per ottenere i risultati e porta i giocatori dalla sua parte, pretende determinati concetti ed i giocatori però ne vedono i benefici. Conte vuole i giocatori funzionali, il calcio prevede investimenti”.