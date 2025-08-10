Perinetti: "De Bruyne colpo meraviglioso, è talmente sopra la media..."

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei temi attuali in casa Napoli: “Il mercato è dinamico, quello che si prospetta in partenza potrebbe non concretizzarsi e quindi bisogna poi cambiare. Il Napoli ha cercato Ndoye che poi ha preferito la Premier, quindi bisogna essere pronti alle alternative. Il Napoli sta facendo un mercato importante con due giocatori per ruolo, quindi è un lavoro lungimirante.

L’operazione migliore è sicuramente Kevin De Bruyne, è un giocatore talmente sopra la media che parliamo di un colpo meraviglioso. Conte dovrà metterlo nelle condizioni di renderlo al meglio. L’acquisto di Lucca è intrigante. Ha qualità enormi ed è maturato dal punto di vista mentale. Può essere un punto fermo in alternativa a Lukaku. Non ho mai pensato che Conte potesse andare via, al di là delle dichiarazioni a caldo. Il Napoli può aprire un ciclo importante”.