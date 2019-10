Perinetti fiducioso: "Napoli consolidato con organico più ricco, lotterà con Juve e Inter"

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sulla lotta scudetto, ai microfoni di Radio Sportiva: "La sosta del campionato incentiva sempre i cambi di allenatore. Questo campionato è di un livello più alto, tante squadre hanno grandi aspettative e di conseguenza più velocemente ci sono delusione o timore di non centrare l'obiettivo. Giampaolo e Di Francesco sono preparati e pensavamo di avere più tempo a disposizione, le proprietà di Milan e Sampdoria non sono state dello stesso avviso. Lotta scudetto? Il Napoli si è consolidato con un organico più ricco, l'Inter con Conte è cresciuta come mentalità, però la Juventus è sempre davanti perché ha una rosa di altissimo livello. Difficile competere con i bianconeri, non se i passi avanti di azzurri e nerazzurri saranno sufficienti. Piatek? È un finalizzatore e va in difficoltà quando deve lavorare per la squadra, non ha una concezione collettiva del gioco. Dovrà essere umile e anche aiutato dall'allenatore".