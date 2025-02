Perinetti: "Forse sul mercato qualcosa si poteva prevedere"

L'ex ds del Napoli, Giorgio Perinetti, è intervenuto a Radio Marte nella settimana che condurrà alla partita di sabato tra Lazio e Napoli: "Gli infortuni? Peccato, in questo periodo della stagione questa situazione è spiacevole trovarsi in emergenza, il mercato del Napoli è andato in un certo modo, forse si poteva prevedere qualcosa anche se a gennaio i migliori difficilmente si trasferiscono, Kvara a parte... L'unica cosa è cercare soprattutto la disponibilità, altrimenti si rischia di arrivare in fondo e non trovare nulla, per l'indisponibilità dei giocatori a trasferirsi. Faccio i complimenti a Manna per la sua conferenza stampa, è stato esaustivo e onesto.

Questo è il problema del mercato di gennaio, ecco perché andrebbe accorciato, hanno ragione gli allenatori a lamentarsi di una finestra troppo lunga. I giocatori sono distratti, è una turbativa enorme, capisco che mediaticamente le trattative siano importanti ma ritengo che la finestra di gennaio sia inutilmente lunga e fuorviante. Il problema di questi infortuni è che statisticamente accadono sempre in un reparto, ora bisogna stringere i denti, magari anche le altre avranno problemi analoghi, il Napoli uscirà da questo momento e contenderà lo scudetto all'Inter fino alla fine del campionato.