Perinetti: "Gattuso merita il rinnovo, ha risollevato il Napoli. Ecco cosa disse di Belotti..."

Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Gattuso: "Andare avanti con Gattuso è assolutamente naturale. E' arrivato a Napoli in una situazione complessa. E' stato capace dopo un momento di difficoltà di mettere in rotta la squadra. Ha dato grande autostima e ha creato un gruppo richiamando al dovere i calciatori azzurri. Gattuso ha fatto un percorso umile, andando da Palermo alla Grecia e poi a Pisa, ha dmostrato di essere anche molto propositivo. A Napoli sta facendo benissimo, i fatti parlano per lui.

Belotti? Gattuso sapeva quanto fosse bravo già al tempo di Palermo. Il mister disse che Belotti gli ricordava Shevcenko per come vedeva la porta.

Napoli? Avrei piacere di partecipare alla costruzione delle squadre. La mia passione sarebbe dirigere un settore giovanile. Napoli è casa del calcio, per chi si vuole cimentare Napoli è l'ideale per tutti.