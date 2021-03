Perinetti: “Juric va accontentato in tutto. Osimhen? Bisogna avere pazienza..."

“Mi auguro che Gattuso resti a lungo a Napoli. Però, nel caso gli azzurri dovessero sostituirlo nella prossima stagione con Juric, dovrebbero sapere che l’attuale allenatore del Verona va assecondato in tutto e per tutto”. L’ha detto oggi il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Juric è un allenatore che vuole scegliere in prima persona i calciatori funzionali al suo gioco. Chi lo ingaggia dovrà saperlo”. Magari tra questi ci potrebbero essere Cistana, Chancellor e Joronen. “E’ presto per parlare di mercato – ha detto Perinetti a Radio Crc – è ovvio però che si tratta di calciatori seguiti dai grandi club. Joronen è entrato nel giro della nazionale, mentre Cistana sarà il futuro del calcio italiano”. Perinetti ha avuto anche modo di consigliare al Napoli di avere pazienza con Osimhen. “Ha grandi qualità – ha detto Perinetti a Radio Crc – bisogna avere pazienza, perché il Covid debilita parecchio”.