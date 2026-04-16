Perinetti non ha dubbi: "Napoli, stagione positiva! Vi spiego perché"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo: “La stagione del Napoli è positiva perchè la squadra è rimasta in asse nonostante tutto ciò che è accaduto e tutto ciò lo reputo positivo. La stagione azzurra si è raddrizzata dopo un’emergenza durata tanto tempo. Non perdere la bussola e finire molto dignitosamente non era semplice, oltre alla Supercoppa vinta.

Conte non credo possa decidere del suo futuro senza sapere cosa gli aspetta nella prossima stagione. Dovrà esserci un confronto tra presidente e allenatore, è giusto che sia così alla fine dell'annata per capire dove e come continuare. Il Napoli ha una base fortissima, poi è chiaro che la squadra va migliorata e svecchiata, lo faranno tutte, anche l'Inter.

Il calcio italiano deve decidersi a fare qualcosa per il calcio e non per elezioni. Vedremo cosa uscirà dall’urna, chi si prenderà questa responsabilità di rinnovare e rilanciare il nostro movimento. Il calcio ha bisogno di correttivi, non ci sono dubbi. Il settore giovanile deve essere la priorità per migliorare la qualità tecnica dei giovani così da lanciare qualche giovane in prima squadra”.