Perinetti: "Scudetto grazie a Conte, è lungimirante. Vuole solo il top, ma sa arrangiarsi"

vedi letture

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il quarto scudetto del Napoli è arrivato grazie a Conte attraverso un’amministrazione del gruppo giusta e lungimirante, dopo lo scossone dell’anno scorso era difficile, però Conte ha portato a casa il risultato. Merito suo ma merito anche di un ambiente maturo, sicuramente da una grande società. Ha ottimizzato tutte le risorse della rosa al vestito che poteva essere più congeniale. Conte è un uomo che vuole solo il Top, lavora solo con i Top. Ma ha dimostrato che si sa adeguare alle contingenze, si sa arrangiare anche con quello che ha”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).