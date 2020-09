Pescara, l’ex Valdifiori: "Da brividi cantare sotto la curva al San Paolo. Su Nandez..."

Mirko Valdifiori, centrocampista del Pescara ex Napoli, tornerà al San Paolo per l'amichevole di venerdì prossimo. Il calciatore è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Sono arrivato a Pescara con tanta voglia ed entusiasmo ho subito sposato il progetto del presidente Sebastiani e di mister Oddo. Siamo qui da pochi giorni, molti ragazzi dovranno ancora arrivare. Sappiamo che il campionato di B è molto difficile e lungo, ma cercheremo di fare qualcosa d'importante. E' sempre un piacere tornare a Napoli. é una grande emozione. Ho vissuto un anno bellissimo, ho ancora tanti amici lì e sono venuto a trovarli molte volte soprattutto in estate. Nel Napoli giocano ancora alcuni miei compagni dell'Empoli, il Napoli avrà sempre un tifoso. Con la maglia azzurra ho fatto la mia prima esperienza in Europa e poi in quell'anno ci fu per la prima volta la canzone 'Un giorno all'improvviso'. Cantarla sotto la curva è stato un brivido che mi porterò sempre dentro".

Su Nandez: "Mi ha fatto sempre una bella impressione quando ci ho giocato contro. Ha una grandissima qualità ma anche tanto dinamismo. E' giovane, con una grande personalità vista l'età e l'esperienza che ha".

Che ruolo può vare il Napoli in questo campionato? "Ho sempre seguito gli azzurri e sono stato molto contento per la vittoria della Coppa italia. Con Gattuso nel Napoli sembra scattata una scintilla. forse avevano perso qualcosa quando c'era Ancelotti, ma non essendo all'interno dello spogliatoio non posso esprirmi. Spero che il Napoli possa proseguire sulla scia dello scorso campionato per togliersi grandi soddisfazioni quest'anno".