Pescara, Sebastiani: "L'unica offerta seria per Verratti fu del Napoli. In nazionale tanti dei nostri..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente Pescara: “Lanciamo tanti giocatori in Nazionale, Cristante e Verratti erano nostri. Ad oggi abbiamo Zappa, un '99 o anche Pezzella che sicuramente vedremo in Nazionale maggiore, seguire la strada di Verratti e gli altri.



Differenza tra piccole e grandi squadre? Purtroppo la differenza tra piccole e grandi società è questo, bisogna vendere. Ma non bisogna piangersi addosso, chi ne beneficia è sempre il calcio italiano.



Lotta al razzismo? Credo che questo tipo di lotta non debba essere pubblicizzata o ha bisogno di complimenti, è qualcosa che viene da dentro.



Difficile trattare con De Laurentiis? Abbiamo un ottimo rapporto. Purtroppo l'accordo con Verratti saltò, ma il Napoli è stato l'unico a fare un'offerta seria".