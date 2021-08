Pescara, Valdifiori: "Amichevole di livello, che piacere ritrovare il Napoli!"

Mirko Valdifiori, centrocampista del Pescara, a pochi minuti dall'amichevole contro il Napoli è intervenuto al microfono di Canale 8: "Napoli per me vuol drie sempre tanto. Io sto bene, è un'amichevole di livello per vedere a che punto siamo. Dobbiamo riprenderci quello che lo scorso anno abbiamo perso per strada. Dobbiamo fare un gruppo unito per cercare di riportare il Pescara in Serie B. Calzona? Mi ha seguito nel percorso con Sarri, a Empoli e a Napoli. E' sempre un piacere vedere tutti voi".