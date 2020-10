Petagna, l'ex allenatore: "E' da Nazionale! Forse gli altri sono più forti, ma lui ha doti uniche"

“L’Inter ha fatto una campagna acquisti importante. Era già un’ottima squadra ed è stata completata anche nei ricambi”. Così a TuttoMercatoWeb Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL, che si sofferma sulla lotta scudetto e tratta anche un tema a lui caro: "La favorita rimane la Juventus. Ma l’Inter si è avvicinata. Quest’anno però si è mosso molto benne anche il Napoli. E poi c’è l’Atalanta che ha fatto un grande mercato, ormai ci ha abituato ad operare bene valorizzando al massimo i calciatori”.

Petagna al Napoli. Se lo aspettava?

“È un attaccante da Nazionale. Ha caratteristiche uniche per quanto riguarda il reparto offensivo. Ci sono bravi attaccanti, forse più di lui,ma non hanno le sue caratteristiche. Sta a lui crescere e sfruttare l’esperienza di Napoli. Spero che possa maturare ancora di più e farsi valere anche in Nazionale”.