Petagna, l’ex allenatore: “Ha fatto bene al Napoli, ma una cosa non l’ha agevolato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore ed ex, tra le altre, di Fiorentina e Cagliari ed ex tecnico di Andrea Petagna alla Spal.

Rendimento di Petagna al Napoli? "Ha fatto bene al Napoli. Tuttavia, non è stato agevolato dalla concorrenza di Osimhen. Ha disputato comunque ottime partite con questa maglia. Ma quando non giochi tanto, soprattutto per le sue caratteristiche, si riscontrano difficoltà. E' un grande attaccante, mi auguro che possa offrire un apporto importante anche al Monza".