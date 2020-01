Petagna, l'ex compagno Cacia: "Pronto per il Napoli, farebbe comodo anche a Juve e Inter"

Daniele Cacia, ex compagno di squadra di Andrea Petagna all'Ascoli, si è così espresso sul prossimo attaccante azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna e Milik sono abbastanza simili, è difficile che possano coesistere. Adesso, battendo i rigori, è diventato un attaccante da doppia cifra. Si tratta di un calciatore moderno, che farebbe comodo a tutti per le caratteristiche, anche in squadre come Juventus, Inter e di questo rango qui. Andrea ha fatto tutta la gavetta che doveva fare, è pronto per il Napoli. Quando giocava con me all'Ascoli aveva 20 anni e veniva già da 2-3 anni di esperienze in giro. E' un giocatore che ha fatto tutta la trafila nel modo giusto".