Petagna, l'ex dir. giovanili Milan: "Ha visione di gioco e può ancora migliorare in un aspetto"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Filippo Galli, ex dirigente delle giovanili del Milan che ha avuto tra le sue fila anche Petagna: “Gattuso ha trovato a Napoli una situazione molto difficile da gestire, ma poi come spesso accade quando arrivano i risultati tutto inizia a girare perché si ritrova serenità. Le operazioni di mercato, mi pare vadano ad accontentare l’allenatore che quindi immagino resterà in azzurro. Il Napoli sta svoltando dopo un periodo davvero difficile. Petagna oltre alla struttura, ha visione di gioco ed è anche ancora giovane e può ancora migliorare, dal punto di vista realizzativo ad esempio.

Gattuso si sta meritando la riconferma e col suo staff è stato bravo ad avere pazienza, vedremo se queste due vittorie siano il preludio di un girone di ritorno importante.

L’Inter ha una rosa molto forte, ma la gara con la Fiorentina sarà molto bella e per nulla scontata perché poi le motivazioni fanno tutto.

Sono stato vice di Ancelotti nel 2008 nel Milan e mi sono fatto un’idea del perché le sue ultime esperienze non sono state del tutto positive, ma le la tengo per me”.