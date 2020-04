Petagna: "Mi manca il calcio, ma non esiste senza tifosi. Meglio ricominciare con tutti"

Per Andrea Petagna, non c'è calcio senza tifosi. L'attaccante di proprietà del Napoli lo ha detto nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mi manca il calcio ma dico che dovremo farlo solo quando tutto sarà sicuro. Porte chiuse? Non ha molto senso perché il calcio è fatto di tifosi. Ricordo ancora quell’ultima gara prima dello stop, Parma-Spal: si gioca, non si gioca, sì, no. Eravamo tutti un po’ spaventati: fu una gara che sembrò un allenamento fatto male. Ripeto: non mi piacciono le porte chiuse, il calcio ha bisogno della gente. Meglio ricominciare con tutti e quando saremo al sicuro".